Neue Kryptowährungen 2024: 100x dank Olympia, Tamagotchi & Künstliche Intelligenz?

Neue Kryptowährungen bleiben auch 2024 spannend, da viele Anleger eher riskante neue Coins in das Portfolio einstreuen wollen, um überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Die steigende Risikobereitschaft der Investoren fördert das Interesse an diesen Projekten. Die Volatilität des Kryptomarkts bietet gerade in diesem Marktsegment Chancen. Doch in einem zunehmend gesättigten Markt wird die Auswahl der Coins immer wichtiger.

Doch welche neuen Kryptowährungen könnten 2024 explodieren? Der Olympia-Coin The Meme Games, das Tamagotchi-Game PlayDoge oder der KI-Bot WienerAI deuten bereits im Presale ihr Potenzial an:

The Meme Games (MGMES)

Der neue Krypto-Presale Meme Games ($MGMES) hat in den ersten drei Tagen über 165.000 US-Dollar erzielt.

Meme Games organisiert einen virtuellen Wettkampf, inspiriert von den Olympischen Spielen, bei dem führende Meme-Coins gegeneinander antreten. Zentral sind die folgenden Charaktere: Doge the OG, Pepe the Versatile, Wif the Trendsetter, Brett the Conqueror und Turbo the Speedster, die in verschiedenen Disziplinen gegeneinander kämpfen. Unterstützer dieser Figuren können den ERC-20-Token $MGMES als Belohnung erhalten.

$MGMES-Token sind derzeit im Vorverkauf zu einem Preis von 0,009 US-Dollar pro Token erhältlich, wobei der Preis schon innerhalb von 24 Stunden auf 0,00905 US-Dollar steigen wird.

Teilnehmer können durch den Kauf von $MGMES-Token verschiedene Charaktere auswählen. Die Auswahl des richtigen Charakters bringt einen Bonus von 25 Prozent auf die Investition, wodurch der Vorrat an $MGMES-Token weiter aufgestockt wird.

Meme Games bietet außerdem attraktive Staking-Belohnungen von aktuell rund 1.800 Prozent APY. Die bei Wettbewerben gewonnenen Token können ebenfalls eingesetzt werden, um die $MGMES-Bestände weiter zu erhöhen. Mit steigendem Olympiafieber könnte The Meme Games einen viralen Hype erzeugen. Der Smart Contract von Meme Games hat eine vollständige Prüfung durch SolidProof bestanden. Die Meme Games-Website ermöglicht den Kauf von Tokens mit ETH, USDT oder BNB. Doch Vorsicht - denn die nächste Preiserhöhung folgt in den kommenden 24 Stunden.

PlayDoge (PLAY)

PlayDoge ist derweil ein neuer Gaming-Coin, der die Synergie zwischen Gaming und viralen Memes nutzen möchte. Dieser integriert das bekannte Doge-Meme als virtuelles Haustier im Tamagotchi-Stil in ein Play-to-Earn-Spiel. Spieler können durch nostalgische 2D-Retro-Spiele $PLAY-Token verdienen.

Tamagotchis waren in den 1990er Jahren populäre digitale Haustiere, die Spieler füttern und pflegen mussten. Diese einfache Handhabung und der soziale Aspekt trugen zur massiven Beliebtheit bei. Eine ganze Generation kümmerte sich tagein tagaus um ihre Tamagotchis.

Die erste Generation von Play-to-Earn-Projekten hatte jedoch diverse Mängel. Diesneuen Projekte erscheinen nun vielversprechender und könnten die Herausforderungen besser bewältigen. PlayDoge möchte mit diesem Ansatz die Massenadoption vorantreiben.

PlayDoge modernisiert das Tamagotchi-Konzept für die Web3-Welt. Spieler pflegen ihre virtuellen Haustiere und verdienen dabei Kryptowährungen. Über 5,75 Millionen US-Dollar wurden bereits investiert. Dank der innovativen Kombination aus Gaming und Memes sowie der Einführung von Play-to-Earn-Mechaniken könnte PlayDoge im Juli 2024 eine spannende Wahl sein.

Innerhalb der nächsten 24 Stunden folgt auch hier die nächste Preiserhöhung. Der aktuelle Preis liegt bei 0,0052 US-Dollar. Nach dem Kauf können die PLAY-Token gestakt werden, mit 84 Prozent APY über Ethereum und 71 Prozent APY auf der Binance Smart Chain.

WienerAI (WAI)

Der Presale von WienerAI, endet in etwa zehn Tagen. Die anfängliche Nachfrage war bereits enorm, was das Potenzial dieses Projekts unterstreicht. Denn im Markt gibt es eine signifikante Nachfrage nach dem KI-Meme-Coin. Über 7,5 Millionen US-Dollar wurden bereits im Presale gesammelt.

Der Erfolg von WienerAI zeigt, dass das Projekt eine spezifische Nische im zunehmend gesättigten Markt gefunden hat. Eine starke Community ist für neue Coins entscheidend. WienerAI verzeichnet über 25.000 Follower auf Telegram und X (ehemals Twitter). Das virale Konzept mit Hunde-Branding erhöht die Sichtbarkeit und zieht schnell viele Unterstützer an.

WienerAI kombiniert ferner zwei Krypto-Trends aus 2024: Meme-Coins und Künstliche Intelligenz. Der leistungsstarke Trading-Bot analysiert die Märkte mit fortschrittlichen Algorithmen, identifiziert profitable Handelsmöglichkeiten und liefert fundierte Begründungen für seine Vorschläge - alles mit einem viralen Hunde-Meme-Branding. Die Swap-Integration ermöglicht es Nutzern, direkt innerhalb der App zu handeln. Diese Effizienz und Benutzerfreundlichkeit machen WienerAI mehr als zugänglich, für Krypto-Fans jedweder Erfahrungsstufe. Die modulare Architektur stellt zudem sicher, neue Funktionen und Verbesserungen nahtlos zu integrieren.

Der Presale von WienerAI endet in rund zehn Tagen. Der native WAI-Token kann derzeit für 0,00073 US-Dollar erworben werden. Staking des ERC-20-Tokens ist direkt im Anschluss über die Ethereum-Blockchain, für rund 150 Prozent APY.

