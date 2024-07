Meme Games explodiert auf 160.000 $: Olympia-Meme-Coin geht viral

Der neu eingeführte Meme-Coin Meme Games ($MGMES) hat innerhalb von nur drei Tagen seit dem Start des Presales schon über 165.000 US-Dollar erzielt.

Meme-Coins gewinnen erneut an Aufmerksamkeit in der Kryptowelt. Damit stellt sich bei einer marktbreiten Stärke natürlich stets die Frage, welche Münze den nächsten Superzyklus dominieren wird. Meme Games könnte ein spannendes Projekt sein.

In Anlehnung an den Wettbewerbsgeist der Olympischen Spiele veranstaltet Meme Games einen virtuellen Wettkampf zwischen den führenden Meme-Coins. Teilnehmer wie Doge the OG, Pepe the Versatile, Wif the Trendsetter, Brett the Conqueror und Turbo the Speedster treten in verschiedenen olympischen Disziplinen gegeneinander an. Unterstützer dieser Figuren können den begehrten ERC-20-Token $MGMES als Belohnung erhalten.

Um an diesen spannenden Wettbewerben teilzunehmen, müssen sich die Interessenten $MGMES-Token sichern. Diese sind derzeit im Vorverkauf zu einem Preis von 0,009 US-Dollar pro Token erhältlich. Der Preis wird jedoch innerhalb von 24 Stunden auf 0,00905 US-Dollar steigen, da der Vorverkauf von Meme Games bereits eine erfolgreiche erste Woche verzeichnet. Für maximale Buchgewinne scheint damit etwas Eile geboten.

Die Notierung von $MGMES an dezentralen Börsen (DEX) ist für den 10. September geplant. Damit ist auch die Dauer des Presales klar begrenzt.

Nächste Meme-Coin-Saison: Schlagen Memes Bitcoin und Ethereum?

Meme-Coins erleben ein Comeback. In den letzten sieben Tagen verzeichneten Dogecoin ($DOGE), Pepe ($PEPE), DogWifHat ($WIF), Brett ($BRETT) und Turbo ($TURBO) Zuwächse von 10-50 Prozent und schlugen damit den breiten Markt.

Dies könnte erst der Anfang sein, insbesondere nach der Zulassung von drei Ethereum ($ETH)-ETFs in der kommenden Woche. Diese Entwicklung könnte Ethereum dabei unterstützen, die 4.000-Dollar-Marke zu erreichen und möglicherweise neue Höchststände zu erzielen.

Ein Anstieg von Ethereum, besonders wenn ETH gegen BTC Stärke aufbaut, führt typischerweise zu einem Kapitalfluss in größere und anschließend kleinere Kryptowährungen, was eine neue Altcoin-Saison einläuten könnte. Erst Bitcoin, dann Ethereum und danach kleinere Altcoins - soweit die Logik des Krypto-Zyklus.

Ähnliches zeigte sich während des diesjährigen Meme-Coin-Superzyklus, als Ethereum Bitcoin bei den Gewinnen übertraf und gleichzeitig Meme-Coins Momentum bescherte. Damit könnte Stärke bei Ethereum das unterhaltsame Marktsegment begünstigen.

Ethereum vs. Bitcoin

Für Investoren stellt sich die Frage, welche Meme-Coin das größte Potenzial für massive Gewinne bietet: $DOGE, $PEPE, $WIF, $BRETT oder $TURBO? Ein spannender Showdown könnte den ultimativen Champion küren - das ist die Vision hinter The Meme Games. Passend zur Olympiasaison könnte eine Reihe von Meme-Spielen den Wettbewerb beleben und hier einen Gewinner krönen.

Bester Meme-Coin 2024: MGMES verbindet DOGE, PEPE, BRETT, TURBO und WIF

Fünf führende Meme-Coins - Dogecoin, Pepe, Dogwifhat, Brett und Turbo - treten bei den Meme Games in olympischen Disziplinen gegeneinander an. Jeder Charakter bringt seinen eigenen Charme und seine eigene Persönlichkeit mit. Ferner gibt es hier die gleiche Chance, jedes Event zu gewinnen.

Dogecoin, bekannt als Doge the OG, hat beispielsweise eine 20-prozentige Gewinnchance im 169-Meter-Lauf. Dies sorgt für einen fairen und zufälligen Wettbewerb, bei dem jeder Charakter die gleiche Möglichkeit hat, als Sieger hervorzugehen. Der Wettbewerb gewährleistet, dass jede Figur eine gerechte Chance hat, sich zu profilieren. Wer den richtigen Charakter wählt, kann also gewinnen.

Es gibt ferner keine Begrenzung bei der Charakterauswahl. Jeder Kauf von $MGMES-Tokens im Vorverkauf ermöglicht die Auswahl eines weiteren Charakters, was die Gewinnchancen erhöht. Der Gewinner erhält dann direkt einen Bonus von 25 Prozent auf seine Investition, wodurch sein Vorrat an $MGMES-Tokens aufgestockt wird.

MGMES staken und Geld im Presale verdienen

Meme Games bietet jedoch nicht nur Boni, sondern auch attraktive Staking-Belohnungen von aktuell rund 1.800 Prozent APY, womit Investoren ihre Token-Bestände in weniger als einem Monat verdoppeln können. Die bei Wettbewerben gewonnenen Token können ebenfalls eingesetzt werden, um die $MGMES-Bestände weiter zu erhöhen.

Die Renditen sinken natürlich mit zunehmender Anzahl eingesetzter Token, weshalb ein früher Einstieg vorteilhaft sein könnte, solange die Renditen noch hoch sind. Mit dem steigenden Olympiafieber soll dann auch das Interesse an Meme Games wachsen, was zu einer erhöhten Teilnahme und mehr $MGMES-Staking führt.

Die bevorstehenden Para Meme Games werden die Spannung weiter erhöhen. Die Meme Games-Website ermöglicht den Kauf von Tokens mit ETH, USDT oder BNB, auch Bankkarten werden akzeptiert. Der Smart Contract von Meme Games hat eine vollständige Prüfung durch SolidProof bestanden, ohne kritische Probleme im Code.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.