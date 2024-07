Für die US-Aktienmärkte wird nach den Vortagesverlusten am Freitag mit einem verhaltenen Handelsauftakt gerechnet. Rund einer Dreiviertelstunde vor der Startglocke taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer auf 40.598 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund anderthalb Prozent an. Der Nasdaq 100 wird am Freitag mit einer 0,2 Prozent höheren Eröffnung bei 19.744 Zählern erwartet. Im Anlegerfokus stehen weltweite IT-Probleme, die bei vielen Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...