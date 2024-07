Hamburg (ots) -Eine renommierte Gesundheitseinrichtung in Bayern, welche seit Jahren erfolgreich mit der Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/) zusammenarbeitet, hat nun mit Unterstützung der Hamburger Headhunter (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter-ingenieure/) eine Schlüsselvakanz im Bereich Krankenhausbauten besetzt.Engpass mit Qualität überwunden - Zukunft abgesichertDas Klinikum hatte an dieser Stelle mit einem Management-Engpass zu überwinden, um die Projekte der Exzellenz-Klinik effektiv umsetzen und zielgerichtet meistern zu können.Die Hamburger Personalberater*innen sind stolz und froh, dass sie für das Krankenhaus jetzt einen erfahrenen Ingenieur für spezielle Technologiebauten und Krankenhausbauten gewinnen konnten, der diese Lücke schließt. Damit ist das Klinikum bestens für die Zukunft abgesichert und kann weiter innovative Projekte verwirklichen.Erfahrung und Wissen im Ingenieurwesen und GesundheitswesenBei der Personalsuche für diese Vakanz konnten die Hamburger Headhunter ihre Doppelkompetenz für das Ingenieurwesen auf der einen und das Gesundheitswesen (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunting-gesundheitswesen/) auf der anderen Seite voll ausschöpfen. Dies umfasst nicht nur das tiefe Wissen und Verständnis für diese beiden Branchen, sondern auch eine Vielzahl von Kontakten in den konkreten Fachbereich hinein, was die Ansprache passender Kandidat*innen ermöglicht.Durch umfassende Recherche und enge Zusammenarbeit im Personalberatung-Team und mit dem Kunden konnten die Headhunter so den Ingenieur identifizieren und individuell ansprechen, der nun den Vertrag unterschrieben hat.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5826837