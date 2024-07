Die Investition wird die Kundenflotten durch eine Erhöhung der Kapazität und eine Verbesserung der Umschlagzeiten unterstützen

GE Aerospace (NYSE:GE) kündigte Pläne zur Investition von über 1 Milliarde US-Dollar in seine weltweiten MRO- und Komponentenreparatureinrichtungen an. Die Investitionen sollen über einen Zeitraum von fünf Jahren erfolgen.

Diese Investitionen werden GE Aerospace helfen, zusätzliche Kapazitäten zu schaffen, um dem Wachstum sowohl bei den installierten Basen für Widebody- als auch für Narrowbody-Modelle durch die Installation zusätzlicher Triebwerkstestzellen und -ausrüstung gerecht zu werden. Außerdem wird die Finanzierung die Einführung der neuesten Technologien ermöglichen, darunter verbesserte Inspektionstechniken, um die Durchlaufzeiten für Kunden zu verkürzen und die Reparaturkapazitäten für Komponenten in den Überholungswerkstätten zu erweitern.

Russell Stokes, President und CEO von GE Aerospace, Commercial Engines and Services, sagte: "Unsere Kunden verzeichnen eine hohe Nachfrage nach Flugreisen. Daher investieren wir in die Steigerung unserer Kapazitäten und Effizienz, sodass wir diesen wachsenden Bedarf decken und die sichere und zuverlässige Flugfähigkeit ihrer Flugzeuge gewährleisten können. Mithilfe dieser bedeutenden Investition können wir unseren seit Langem bestehenden Fokus auf Sicherheit, Qualität und Lieferung für unsere Kunden und die Flugreisenden untermauern."

Der Großteil der Investition wird in die Deckung der wachsenden Nachfrage nach CFM LEAP*-Triebwerken fließen, da sich die Flotte weiterentwickelt und vergrößert. Sie umfasst derzeit mehr als 3.300 Flugzeuge mit LEAP-Triebwerken und mehr als 10.000 weitere Triebwerke, die sich derzeit im Auftragsbestand befinden. In den kommenden Jahren wird die weltweite Flotte der kommerziellen Fluggesellschaften noch um Tausende von Flugzeugen erweitert.

Viele dieser Investitionen werden aufgrund der Bemühungen der Mitarbeiter getätigt, die Sicherheit, Qualität, Lieferung und Kosten durch FLIGHT DECK, das firmeneigene Lean-Betriebsmodell von GE Aerospace, zu verbessern ein systematischer Ansatz zur Unternehmensführung, dessen Ziel es ist, einen außergewöhnlichen Mehrwert zu schaffen, der aus Kundensicht gemessen wird.

Weltweite MRO-Investitionen zur Unterstützung der Kunden in allen Bereichen des Motorenportfolios

Ein Großteil der MRO-Finanzierung in diesem Jahr fließt in die Errichtung eines neuen Services Technology Acceleration Center (STAC) in der Nähe von Cincinnati, Ohio. Das STAC soll im September 2024 eröffnet werden und dazu beitragen, die Einführung innovativer Servicekonzepte zu beschleunigen, darunter Inspektionstechnologien, die aufkommende Probleme früher erkennen und die Ausfallzeiten von Flugzeugen für Kunden verkürzen.

Insgesamt werden in die regionalen Reparatur- und Überholungsanlagen von GE Aerospace weltweit 250 Millionen US-Dollar der für fünf Jahre geplanten Investition von einer Milliarde US-Dollar fließen und zur Finanzierung der Erweiterung von Anlagen, neuen Maschinen, Werkzeugen und Sicherheitsverbesserungen beitragen, darunter:

Vereinigte Staaten: ~65 Mio. US-Dollar Cincinnati, Ohio; McAllen, Texas; Lafayette, Indiana; Dallas, Texas; Winfield, Kansas



Südamerika: ~55 Mio. US-Dollar Petropolis, Brasilien



Europa und Naher Osten: ~60 Mio. US-Dollar Budapest, Ungarn; Prestwick, Schottland; London, England; Cardiff, Wales; Wroclaw, Polen; Doha, Katar; Dubai, Vereinigte Arabische Emirate



Asien-Pazifik: ~45 Mio. US-Dollar Singapur; Taipeh, Taiwan; Kuala Lumpur, Malaysia; Seoul, Südkorea



In den MRO-Einrichtungen von GE Aerospace werden über 40.000 Triebwerke für kommerzielle Flugzeuge instand gehalten. Zu den angebotenen Dienstleistungen gehören die Demontage und Montage von Triebwerken, Wartung, Reparatur und Inspektion sowie Tests.

*CFM International ist ein 50/50 Joint Venture zwischen GE Aerospace und Safran Aircraft Engines. LEAP ist eine eingetragene Marke von CFM.

Über GE Aerospace

GE Aerospace (NYSE:GE) ist ein weltweit führender Anbieter von Antriebssystemen, Dienstleistungen und Systemen für die Luft- und Raumfahrt und hat bereits rund 44.000 Triebwerke für zivile und 26.000 Triebwerke für militärische Flugzeuge installiert. Das Unternehmen beschäftigt rund 52.000 Mitarbeiter weltweit, die auf mehr als ein Jahrhundert der Innovation und des Lernens zurückblicken können. GE Aerospace hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Zukunft des Fliegens zu gestalten, Menschen in die Luft und wieder sicher auf den Boden zu bringen. Weitere Informationen darüber, wie GE Aerospace und seine Partner das Fliegen heute, morgen und in Zukunft definieren, finden Sie unter www.geaerospace.com.

