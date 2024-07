Wien (www.anleihencheck.de) - In den USA stehen bereits nächste Woche Wirtschaftswachstum und Inflation im Rampenlicht, so Markus Tschapeck, Tibor Lorincz und Franz Zobl, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Konsensschätzungen würden aktuell davon ausgehen, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal um 1,8% (p.q., annualisiert) habe zulegen können, was ein etwas stärkeres Wachstum als noch im ersten Quartal (1,4%) bedeuten würde. Die ebenfalls erscheinenden Schnellschätzungen zu den PMIs sowie der ISM für das Verarbeitende Gewerbe (beide Juli) würden indessen erste Einblicke hinsichtlich der Stimmungslage im noch jungen dritten Quartal erlauben. Während beide PMI-Subkomponenten zuletzt über der 50-Punkte-Marke gelegen hätten, habe der ISM für das Verarbeitende Gewerbe mit 48,5 Punkten auf einem Niveau abnehmender Wirtschaftsaktivität rangiert. ...

