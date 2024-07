DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 20. - Montag, 22. Juli (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 20. Juli 2024 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Ansprache zum 80. Jahrestag des Attentats- und Umsturzversuchs gegen die NS-Diktatur, Berlin 16:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede anläßlich des feierlichen Gelöbnisses von Rekruten der Bundeswehr im Gedenken an den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft, Berlin M O N T A G, 22. Juli 2024 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 1Q 03:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Referenzzinsen Referenzzins für 1-jährige Unternehmenskredite PROGNOSE: 3,45% zuvor: 3,45% Referenzzins für 5-jährige Unternehmenskredite PROGNOSE: 3,95% zuvor: 3,95% 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Ergebnis 1Q 09:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch der Gebirgsjägerbrigarde der Bundeswehr, Reiteralpe 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 1Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 1Q 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 11:40 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk zum Besuch der Gebirgsjägerbrigarde der Bundeswehr, Reiteralpe (Uhrzeit ist evtl. nicht exakt) 12:00 DE/Deutsche Bundesbank, Monatsbericht *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni 17:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Besuch der Eröffnungszeremonie der Welt-AIDS-Konferenz 2024, München *** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 2Q (23:00 Analystenkonferenz) *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) *** - DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Juni - CH/Welthandelsorganisation WTO, Generalversammlung (bis 23.7.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2024 09:26 ET (13:26 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.