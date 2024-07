Mainz (ots) -ZDFinfo ÄnderungsmitteilungWoche 34/24Mittwoch, 21.08.Bitte Programmänderungen + neue Beginnzeiten für "DDR mobil" beachten:18.45 ZDF.reportageJung im OstenWie wir wirklich lebenDeutschland 202419.15 Hart an der Grenze - Geschichten aus ZittauKosmos Kleingarten (1/5)Deutschland 202419.45 Hart an der Grenze - Geschichten aus ZittauSchatten der VergangenheitDeutschland 202420.15 Hart an der Grenze - Geschichten aus ZittauDemokratie auf dem PrüfstandDeutschland 202420.45 Hart an der Grenze - Geschichten aus ZittauZwischen den WeltenDeutschland 202421.15 Hart an der Grenze - Geschichten aus ZittauDie große FrageDeutschland 2024Prostitution in der DDR - 21.00 Uhr - entfällt!21.45 DDR mobil - Trecker, Laster und MulticarDeutschland 2017Die sieben Geheimnisse der NVA - 21.45 Uhr - entfällt!22.30 DDR mobil - Trabi, Wartburg und OstrennwagenDeutschland 2014Jugend in der DDR - Aufbruch und Zwang - 22.30 Uhr - entfällt!23.15 DDR mobil - Hoch hinaus mit InterflugDeutschland 2017Jugend in der DDR - Vom Stillstand zum Widerstand - 23.15 Uhr - entfällt!0.00 Das war dann mal wegWestpaket, Intershop & KaderakteDeutschland 2018Jugend in der DDR - Träume hinter Mauern - 00.00 Uhr - entfällt!Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/5826875