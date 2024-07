Aktuelle Nachrichten vom KMU-Anleihemarkt in der Kalenderwoche 29 (15.07. bis 19.07.2024): Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH) wird ihre am 22.07.2024 fällige Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN: DE000A2YNRD5) zunächst nur zu 40% zurückzahlen. Die Emittentin geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die fehlende Tilgungsleistung bis Ende Januar 2025 in einer oder mehreren Tranchen aufgeholt wird. Die letzte Zinszahlung auf die Anleihe soll indes plangemäß in voller Höhe von 6,00% erfolgen. In einem Brief an die Anleger schreibt die MOREH-Geschäftsführung, dass die teilweise Anleihe-Stundung bzw. Verlängerung der Fälligkeit bis zum 22. Januar 2025 mit dem Treuhänder vereinbart sei, um eine vollständige Bedienung der Gläubiger sicherzustellen. Hintergrund der Stundung sei die schwierige Marktsituation in der Immobilienbranche. Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) hat allerdings zur Situation bei MOREH und speziell auch zur Stundung der Anleihe einige offene Fragen und möchte diese geklärt haben. Darüber hinaus hat die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. in dieser Woche die Anleihegläubiger der Noratis AG in einer virtuellen Informationsveranstaltung über den aktuellen Stand bei der Wohnimmobiliengesellschaft informiert sowie eine erste Einschätzung zu den geplanten Änderungen der Anleihebedingungen abgegeben.

