The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.07.2024.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.07.2024

.

ISIN Name

IE00BLRPRH06 WisdomTree Multi Asset Issuer PLC

IE00B76BRD76 WisdomTree Multi Asset Issuer PLC

IE00BLRPRG98 WisdomTree Multi Asset Issuer PLC

IE00BMTM6C49 WisdomTree Multi Asset Issuer PLC