© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Das System der Packstationen ist in Ländern wie Frankreich und Großbritannien noch nicht weit ausgebaut. Davon könnte ein aufstrebendes Unternehmen aus Polen profitieren.BofA-Research-Analyst Othmane Bricha hat die InPost-Aktie von Neutral auf Kaufen hochgestuft und das Kursziel von 17 auf 21 Euro angehoben. Diese Aufwertung spiegelt das Vertrauen in die Expansionsfähigkeit von InPost in Westeuropa wider. Das Unternehmen plant eine aggressive Ausweitung seiner automatisierten Paketstationen (APMs) in Ländern wie Frankreich und Großbritannien, wo die Konkurrenz schwach und unterinvestiert bleibt. Erste Wahl durch Wettbewerbsvorteil InPost sichert sich durch seine APMs eine Vorreiterstellung …