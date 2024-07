Beijing (ots/PRNewswire) -Die AWE2025 wird vom 20. bis 23. März 2025 im Shanghai New International Expo Centre unter dem Motto "AI FOR ALL" stattfinden, so eine Ankündigung bei der offiziellen Eröffnung am 18. Juli.Beim Online-Launch untersuchten Xu Dongsheng, Vizepräsident der China Household Electrical Appliances Association, Deng Qiuwei, Vizepräsident von Haier Smart Home, und die Tech-Influencerin Eva die Integration von KI in Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und gaben Einblicke in das enorme Potenzial von AWE2025.Mit über 1000 Ausstellern aus aller Welt, einer Fläche von 150.000 m2, 365.000 Anmeldungen und mehr als 500 Medienvertretern war die AWE2024 ein Meilenstein."Die tiefgreifende Integration von KI in unsere Branche, wie sie auf der AWE2024 gezeigt werden, hat KI zu einem Schlagwort gemacht, und auf der AWE2025 werden die Innovationen präsentiert." Xu Dongsheng wies darauf hin, dass es neue Entwicklungen im Bereich des intelligenten Lebens geben wird, die sektorübergreifende Lösungen wie die Integration von Geräten und Einrichtungsgegenständen, urbane Ökosysteme zwischen Mensch und Fahrzeug und ein intelligentes Energiemanagement umfassen. KI-Unternehmen werden differenziertere Produkte einführen. Auf der AWE2025 werden wir eine neue Ära des intelligenten Lebens erleben, die durch das Ökosystem Mensch-Haus-Stadt unterstützt wird und in deren Mittelpunkt Verbraucher und Szenarien stehen.Die AWE2025 wird mehr Technologieunternehmen ansprechen, die KI zur Unterstützung von Smart Homes einsetzen, mehr Aussteller in den Bereichen Smart Chips, IoT-Lösungen und Hausautomatisierung einbeziehen und mehr Marken von Smart Home-Produkten, Mobiltelefonen, AR/VR-Geräten, intelligenten Fahrzeugen und Servicerobotern vorstellen.Neben Insidern aus der traditionellen Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronikbranche wird die AWE auch Fachleute aus den Bereichen Wohnungseinrichtung, Innendesign und individuelle Wohnlösungen einladen und so die Beziehungen zur Branche stärken. Sie wird mit mehr internationalen Brancheninsidern auch ihre Bemühungen um eine globale Ausrichtung verstärken.Als wichtiger Teil von AWE werden die beiden AWE-Gipfel Branchenführer und Experten versammeln, um die Zukunft von KI-Anwendungen im Bereich Smart Home und Smart Life zu erkunden."Die AWE ist eine der weltweit wichtigsten Messen der Branche. Sie setzt Branchentrends und bietet eine wichtige Plattform für Zusammenarbeit, Innovation und Austausch", so Deng Qiuwei.Eva, eine Tech-Bloggerin und Verbraucherin, teilte ihre Erwartungen: "Jeder Besuch der AWE fühlt sich wie eine Reise in die Zukunft an! Es ist eine riesige Party, bei der Technologie und Alltag zusammentreffen. Von der Behaglichkeit intelligenter Häuser über den Komfort des autonomen Fahrens bis hin zur immersiven Erfahrung von VR - jede auf der AWE vorgestellte Innovation macht die Welt intelligenter und besser."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2464224/AWE2025.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ki-fur-alle-offizieller-launch-der-awe2025-302201658.htmlPressekontakt:Nina Wang,nina@cheaa.orgOriginal-Content von: AWE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128876/5826914