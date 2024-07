Am 8. August wird SNP Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen. Erste Daten werden aber schon heute bekannt. So steigt der Umsatz um 28 Prozent auf rund 62 Millionen Euro an. Der Auftragseingang verbessert sich um 45 Prozent auf rund 74 Millionen Euro. Beim EBIT geht es von 1,0 Millionen Euro auf rund 8 Millionen Euro nach oben. SNP sieht zwei ...

