Wenn eine Aktie 252 Prozent steigt, dann ist sie für die meisten Analysten vor allem eines: Überbewertet und womöglich noch überkauft. Allerdings nicht dieser Wert für den Experten nach einem phänomenalen Anstieg noch weitere 92 Prozent an Kurspotenzial sehen. Sollten Anleger hier zuschlagen? Einen Anstieg von 252 Prozent in einem Jahr zu schaffen ist unglaublich. Dass die Analysten allerdings im Anschluss daran noch 92 Prozent an Kurspotenzial sehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...