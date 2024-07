In den letzten 24 Stunden hat der Palladiumpreis einen signifikanten Rückgang von 3% erfahren, wobei er aktuell bei etwa 930 US-Dollar pro Unze liegt. Diese Entwicklung spiegelt einen anhaltenden Trend der letzten Woche wider, in der das Edelmetall insgesamt um 4% an Wert verloren hat. Angesichts dieser Dynamik steht eine umfassende Analyse der Marktsituation und der möglichen zukünftigen Entwicklungen an.Anzeige:Die jüngsten Preisbewegungen am Palladiummarkt (TVC:PALLADIUM) sind durch erhöhte Volatilität gekennzeichnet. In den ...

