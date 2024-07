Solana zeigt Stärke - Folgt jetzt der Anstieg auf 300 Dollar?

Der gesamte Kryptomarkt scheint in den letzten Tagen wieder optimistisch gestimmt zu sein. Neue Höchststände wurden zwar weder im Bitcoin ($BTC) noch den größten Altcoins bislang notiert, doch die Gefahr eines Crashs im Kryptomarkt scheint gebannt zu sein.

Viele Coins zeigen bereits wieder starkes Aufwärtspotenzial. Besonders sticht dabei Solana ($SOL) hervor. Die 5. größte Kryptowährung der Welt konnte den Abwärtstrend im Tageschart bereits brechen und macht derzeit fast täglich mit starker Tagesperformance auf sich aufmerksam. Allein heute stieg der Kurs um über 9 % an und das könnte erst der Anfang eines starken Bull Runs sein.

(Der Kurs von $SOL steigt allein am heutigen Tag um über 9 % - Quelle: coinmarketcap.com)

Solana zeigt sich trendstark

Im Gegensatz zu vielen anderen Kryptowährungen hat Solana den Abwärtstrend schon vor einigen Tagen gebrochen. Wie in vielen Altcoins wurde das Tief am 5. Juli markiert, wo auch der Boden ausgebildet wurde. Seitdem läuft $SOL mit unglaublichem Momentum nach oben und konnte etwa 40 % Gewinn erzielen. Diese Dynamik sollte die Erholungsrallye weiter befeuern.

Das Jahreshoch bei 209,90 Dollar dürfte zwar einen Widerstand bilden, an dem der Run eventuell kurzzeitig zum Erliegen kommt. Spätestens nach einer Konsolidierung sollte der Weg zum Allzeithoch bei 260,06 Dollar aber frei sein.

(Der Kurs von Solana ist in den letzten Wochen um über 40 % gestiegen und hat den Abwärtstrend gebrochen - Quelle: Tradingview.com)

Das Kursziel von Solana

Die starke Erholung von Solana mit der Outperformance zum Bitcoin lässt vermuten, dass eine starke Kursexplosion bevorstehen könnte. Der Handelsstart der Ethereum-ETFs und der damit verbundene Optimismus der Anleger dürften den gesamten Kryptomarkt und damit auch $SOL stark stützen.

Nach dem Allzeithoch läge der nächste signifikante Widerstand bei 300 Dollar, was auch als Kursziel bis Jahresende genannt werden kann. Wer neben Solana nach noch besseren Chancen, die das Potenzial auf x100 haben, sucht, könnte aber eher bei Base Dawgz ($DAWGZ) fündig werden.

Base Dawgz zeigt seltenes Potenzial

$DAWGZ gehört derzeit zu den wenigen Meme-Coins, die laut verschiedener Analysten das Potenzial auf eine x100-Entwicklung haben. Das liegt vor allem an zwei wichtigen Eigenschaften, die der Coin mitbringt. Zum einen befindet er sich noch im ICO. Das bedeutet, er wird bislang nicht auf offiziellen Börsen gehandelt, kann aber dafür günstig im Vorverkauf gekauft werden. Die zweite Eigenschaft verleiht dem Meme-Coin aber noch deutlich größeres Potenzial.

(Base Dawgz wird noch nicht auf den offiziellen Börsen gehandelt, kann aber bereits im Presale erworben werden - Quelle: basedawgz.com)

Die große Stärke von $DAWGZ ist seine Multichain-Funktion. So kann der Meme-Coin auf Solana, Ethereum, Base, Avax oder der Binance Smart Chain gehandelt werden. Das sorgt für sichere Transaktionen, niedrige Kosten und einen schnellen Handel.

Der wiederum könnte das Handelsvolumen nach dem Start enorm in die Höhe treiben. Im besten Fall wird es so hoch, dass große zentrale Börsen wie Binance oder Coinbase $DAWGZ in ihr Handelsangebot mit aufnehmen, was sehr wahrscheinlich eine Kursexplosion auslösen würde.

