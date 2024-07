Am 14. August wird Evotec Zahlen zum zweiten Quartal vorstellen. Mit diesen Zahlen dürfte Evotec, so die Analysten von Jefferies, das Tief erreicht haben. Für das zweite Halbjahr zeigen sich die Analysten entsprechend zuversichtlicher. Dann soll es die Wende geben. Am 10. Oktober wird Evotec einen Kapitalmarkttag organisieren. Von diesem ...

