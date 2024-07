The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.07.2024.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.07.2024

ISIN Name

GB00BPG7NS80 ACTIVE ENER.GRP LS-,0035

GB0030508757 FIREANGEL SAFE.T. LS -,02

IE00BLRPRG98 WITR MU.AS.I.NTG ETP 2062

IE00BLRPRH06 WITR MU.AS.I.VIX ETP 2062

IE00BMTM6C49 WITR MU.AS.I. ETP 2062

IE00B76BRD76 WITR MU.AS.I.GAS ETP 2062

LV0000100899 LATVIJAS GAZE EO 1,40

US2946001011 EQUITRANS MIDSTREAM