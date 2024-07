Proton versteht sich als datensichere Konkurrenz zu Anbietern wie Google oder Microsoft - und zieht jetzt auch in Sachen KI mit den Wettstreitern mit. Proton Mail bekommt den KI-Assistenten Scribe. Proton Mail rüstet mit Künstlicher Intelligenz nach und bietet von nun an den KI-Assistenten Scribe an, wie das Unternehmen ankündigt. Der soll E-Mails schreiben, Rechtschreib- oder Grammatikfehler korrigieren und Formulierungen verbessern können, ohne ...

