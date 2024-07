Krypto News: Experte erwartet Rekordhoch für diesen Meme-Coin

Kryptowährungen springen wieder deutlich an. Bitcoin bewegt sich rund 5 Prozent ins Plus und kämpft aktuell bereits mit 67.000 US-Dollar. Auch Altcoins steigen kräftig - beispielsweise Solana um rund 10 Prozent. Doch in den letzten Tagen zeigte sich bereits Stärke bei Meme-Coins. So konnten in den letzten 24 Stunden mit Bonk, Mog Coin, Brett, dogwifhat und Floki fünf Meme-Coins aus der Top 100 die Erholung anführen - die fünf besten Top 100 Coins sind zu 100 Prozent Meme-Coins. Das stellt die relative Stärke eindrucksvoll unter Beweis. Doch nun sieht ein führender Analyst bei einem dieser Meme-Coins starkes Kurspotenzial.

Explodiert dieser Meme-Coin auf ATH?

Meme coins are great for day trading due to their high volatility.$BRETT, for example, has broken through crucial resistance.



As long as $0.125 holds, I'm expecting a new ATH to be provided and a new leg upwards. pic.twitter.com/blU7vrgXzg - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 19, 2024

Der Analyst Michaël van de Poppe ist nach eigener Aussage bullisch für Meme-Coins. Zumindest kurzfristig, da diese aufgrund ihrer hohen Volatilität fürs Day-Trading geeignet sind. Trader suche nach Bewegungen. Bei Meme-Coins gibt es reichlich davon. $BRETT, der führende Meme-Coin auf der stark wachsenden Layer-2-Lösung Base, hat kürzlich einen wichtigen Widerstand durchbrochen. Van de Poppe erwartet nun ein neues Allzeithoch, solange der Support bei 0,125 US-Dollar hält. Das Team von $BRETT hat erfolgreich aktuelle Trends und Themen genutzt. Der Fokus auf die L2 Base brachte BRETT in der Meme-Coin-Saison in die Top 100.

Mit einem Kursplus von rund 14 Prozent in den letzten 24 Stunden scheint die Bodenbildung abgeschlossen. Der Weg zum Rekordhoch ist möglich. Brett (BRETT) wird bereits mit 1,4 Milliarden US-Dollar bewertet und liegt auf Marktrang 63.

Besonders bullisch wäre demnach ein Sprung über die 0,15 US-Dollar. Die technische Lage wirkt konstruktiv für BRETT.

Neuer Meme-Coin mit Potenzial: Das bietet Meme Games (MGMES)

Wer noch spekulativer im Marktsegment der Meme-Coins agieren möchte, kann auch auf kleinere Presales setzen.

Der Vorverkauf des neuen Meme Games Tokens (MGMES), inspiriert von den Olympischen Spielen 2024, hat mittlerweile in kürzester Zeit über 160.000 US-Dollar eingenommen. Dieser Erfolg deutet auf hohes Interesse an diesem Projekt hin, das die Faszination für Meme-Coins mit dem olympischen Geist verbindet. Teilnehmer können einen Avatar aus fünf prominenten Meme-Projekten auswählen und profitieren so von einer einzigartigen Kombination aus Unterhaltung und Investment.

Im Vorverkauf haben Investoren die Möglichkeit, zwischen den Memes Dogecoin, Pepe, DogWifHat, Brett und Turbo zu wählen. Der aktuelle Preis für den $MGMES-Token liegt bei 0,009 US-Dollar pro Token. Ein besonderer Anreiz im Presale ist der 25-Prozent-Bonus auf den Erstkauf, wenn der gewählte Avatar gewinnt. Diese attraktive Struktur ist darauf ausgelegt, die Nachfrage im Presale zu maximieren und bietet einen zusätzlichen Anreiz für frühe Investoren. Die Vorverkaufsphase läuft parallel zu den Olympischen und Paralympischen Spielen in Paris. Thematisch stimmig hat das Team hier ein zeitgemäßes Konzept gewählt.

Investoren, die 10.000 $MGMES-Tokens kaufen und den richtigen Gewinner-Avatar auswählen, erhalten sofort weitere 2.500 $MGMES-Tokens - der besagte Bonus in Höhe von 25 Prozent. Auch wenn Teilnehmer den ersten Platz nicht erreichen, können sie weiterhin $MGMES-Tokens kaufen und so ihre Chancen auf weitere Token-Boni erhöhen. Dies fördert eine kontinuierliche Nachfrage und Engagement im Vorverkauf. Denn das Konzept wirkt einzigartig und viral.

Die Notierung des MGMES Tokens an dezentralen Börsen (DEXs) ist für den 10. September geplant - damit ist die Zeit für den Presale klar begrenzt.

Ferner setzt das neue Projekt stark auf Gamification. Investoren wählen einen Athleten aus den fünf Haupt-Meme-Charakteren und nehmen an einem virtuellen 169-Meter-Sprint teil. Jeder Charakter hat gleiche Gewinnchancen, was für faire und aufregende Wettbewerbe sorgt. Diese Unvorhersehbarkeit steigert die Attraktivität des Vorverkaufs. The Meme Games kombiniert auf kreative Weise die Elemente von Wettbewerb, Zufall und Belohnung.

Neben dem Spaßfaktor bietet The Meme Games auch Staking-Möglichkeiten. Early-Adopters können ihre Tokens staken, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Das Staking findet auf der Ethereum-Blockchain statt. Der Smart Contract von The Meme Games wurde von SolidProof und Coinsult geprüft, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Aktuell liegt die Staking-Rendite bei starken 1733 Prozent APY. Natürlich wird die Rendite sinken, wenn mehr Anleger ihre Token sperren.

Mit der Kombination aus einem durchdachten Gamification-Ansatz, attraktiven Staking-Belohnungen und der Einbindung in das aktuelle Meme-Coin- und Olympiageschehen wirkt Meme Games vielversprechend. Investoren können ihre Käufe über ETH, Tether (USDT), BNB sowie Debit- oder Kreditkarten tätigen.

Der Preis für die nativen MGMES Token wird in rund 24 Stunden das nächste Mal steigen - letzte Chance also für maximale Buchgewinne.

