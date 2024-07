Haben Anleger mit diesem Coin jetzt die Chance auf x50?

Viele Anleger suchen am Markt die große Chance, mit der sie ihr Kapital in kurzer Zeit vervielfachen. Eine Entwicklung von x50 kann das eigene Depot weit nach vorne bringen. Leider ist ein so starker Gewinn nur wenigen Meme-Coins und damit auch nur wenigen Anlegern vergönnt. Abgesehen von den ohnehin seltenen Perlen am Meme-Coin-Markt müssen Anleger sich dieser Tage leider auch noch vor Scam-Coins in Acht nehmen.

Meme-Coins, die unabhängig geprüft und für sicher befunden werden und zugleich ein hohes Kurspotenzial aufweisen, sind aber außergewöhnlich selten zu finden. Dennoch gibt es derzeit einen speziellen Coin im ICO, der genau diese Bedingungen erfüllt, sein Name ist Playdoge ($PLAY) und sein Potenzial ist gigantisch.

(Playdoge befindet sich noch im ICO, hat aber ein gigantisches Kurspotenzial - Quelle: playdoge.io)

Playdoge bietet Nutzern die Möglichkeit, über Play-to-Earn Geld zu verdienen

Eine große Besonderheit von Playdoge ist, dass der Meme-Coin als In-Game-Coin zu einem gleichnamigen Begleitspiel designt wurde. Das Spiel lehnt sich an die erfolgreichen alten Tamagotchis an. Das bedeutet, Spieler müssen sich um ein Haustier, ihren individuellen Doge, kümmern. Wenn sie das ordentlich machen, erhalten sie über Play-to-Earn $PLAY-Tokens. Diese können sie an den Börsen handeln, im Spiel wiederverwenden, indem sie sich Belohnungen etc. kaufen oder in den Staking-Pool geben.

Die einträgliche Staking-Funktion von Playdoge

Playdoge bietet allen Anlegern, die in den Meme-Coin investieren, die Möglichkeit, ihre Tokens in den Staking-Pool zu geben. Dadurch erhalten sie derzeit einen jährlichen APY von 84 %, was einer phänomenalen Rendite entspricht. Der große Vorteil daran ist, dass diese Rendite ein passives Einkommen darstellt, da die $PLAY-Tokens ohne eigenes Zutun vermehrt werden.

(Die Staking-Funktion von $PLAY gibt derzeit einen phänomenalen APY von 84 % - Quelle: playdoge.io)

Die Staking-Funktion bietet auch allen anderen Investoren des Coins einen großartigen Vorteil. Mittlerweile befinden sich nämlich bereits 223 Mio. Tokens im Staking-Pool. Wenn der offizielle Launch an den Börsen erfolgt, werden diese jedoch für eine Woche für den Verkauf gesperrt. Das bedeutet, es könnte nach dem Start zu einer Verknappung des Angebots kommen. Das wiederum könnte den Kurs stark in die Höhe treiben, weswegen frühe Investoren direkt beim Launch hohe Gewinne erzielen könnten.

Analysten attestieren $PLAY ein enormes Potenzial

Aufgrund seiner zahlreichen Vorteile glauben Analysten, dass der Meme-Coin $PLAY direkt nach dem Start x50 erzielen könnte. Manche gehen sogar noch höher und schätzen auf x100, während andere eher auf x25 plädieren. Jedoch sind sich fast alle darin einig, dass es nur wenige Coins gibt, die so gute Chancen auf hohe Gewinne bieten wie Playdoge. Das gesamte Projekt wurde auch von unabhängiger Seite durch SolidProof geprüft und für seriös und sicher befunden.

Abgesehen von den herkömmlichen Verlustrisiken, die jedes Investment mit sich bringt, müssen Anleger also keine Probleme wie bei irgendwelchen Scam-Coins befürchten. Viele Anleger scheinen das Potenzial von $PLAY bereits erkannt zu haben, weswegen der Meme-Coin mittlerweile auf fast 5,8 Mio. Dollar Marktkapitalisierung angestiegen ist. In den nächsten 17 Stunden wird jedoch der Preis im Presale erhöht. Anleger, die das Potenzial von Playdoge ebenfalls erkennen, sollten also schnell handeln.

