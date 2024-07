Die Wall Street hat am Freitag einen schwachen Handelstag verzeichnet: Für die US-Indizes ging es weiter abwärts. Doch trotz überwiegend roter Vorzeichen gab es bei den Einzelwerten einige AKTIONÄR-Empfehlungen, die sich mit Kursgewinnen gegen den allgemeinen Markttrend stemmen konnten. Das war der Tag an der Wall Street.In Kürze: IT-Probleme haben am Freitag rund um den Globus für Chaos gesorgt. Auslöser war ein fehlerhaftes Update von Crowdstrike (-11 Prozent), das Millionen Windows-Rechner lahmlegte ...

