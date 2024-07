Über Monate hinweg war die Richtung an den Märkten klar. Die Anleger hielten sich bei Standardwerten sichtlich zurück und stürzten sich lieber auf einige wenige Top-Performer, deren Kursgewinne aber umso beeindruckender ausfielen. Nun scheint es aber zu einem Umdenken zu kommen und mancher Highflyer bekommt es mit herben Korrekturen zu tun.Erneut in die Tiefe ging es am Donnerstag für die Aktie von Novo Nordisk (DK0062498333). Ein Abschlag in höhe von 5,5 Prozent reichte hier aus, um den Kurs bis auf 117 Euro zurückzusetzen. Auf Monatssicht ...

