Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute bei der Royal International Air Tattoo (RIAT) bekannt, dass das Unternehmen seine Geschäftsbeziehung zum langjährigen Vertriebspartner Gama Aviation ausweiten wird. Gama Aviation wurde kürzlich zum Authorized Sales Representative (ASR) für Textron Aviation Special Missions-Flugzeuge in Großbritannien und Irland ernannt und wird ab sofort Special Missions-Varianten des gesamten Portfolios von Cessna- und Beechcraft-Modellen anbieten.

"Mit einer etablierten und wachsenden Basis von missionsspezifischen Maschinen in Großbritannien und Irland investiert Textron Aviation kontinuierlich in die Entwicklung des besten Flugerlebnisses für seine Kunden", erklärt Bob Gibbs, Vice President, Special Mission Sales, Textron Aviation. "Gama Aviation verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von hochwertigen Wartungsdienstleistungen und exzellentem Support für Cessna- und Beechcraft-Flugzeuge. Diese jüngste Autorisierung wird neuen und wiederkehrenden Kunden ein noch höheres Maß an Komfort bieten."

Diese Autorisierung ermöglicht Kunden, sich für jede Art von Dienstleistung an Gama Aviation zu wenden von der Entwicklung ihrer Anforderungen bis hin zu einsatzbereiten Lösungen für missionsspezifische Flugzeuge mit umfassenden Supportleistungen im Land.

"Wir sind sehr erfreut, unsere Beziehung zu Textron Aviation als autorisierter Vertriebsrepräsentant für missionsspezifische Flugzeuge auszubauen", berichtet Mark Smith, Managing Director, Special Missions, Gama Aviation. "Als langjähriger Konstrukteur, Ausrüster, Instandhalter und Betreiber von Textron Aviation-Plattformen für Sanitäts- sowie Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsmissionen sind wir bestens aufgestellt, um Endnutzer und Betreiber über alle Optionen bei der Konfiguration ihrer Spezialmissionen zu beraten. Diese neue Phase der Zusammenarbeit mit Textron Aviation wird unsere Kundenbetreuung erweitern, die wir gemeinsam in Großbritannien und Irland anbieten können."

Unendliche Möglichkeiten für Spezialmissionen

Wenn Regierungen, Militärs und kommerzielle Kunden Luftfahrtlösungen für kritische Missionen benötigen, wenden sie sich an Textron Aviation. Die Flugzeugmodelle des Unternehmens liefern die erforderlichen Leistungsmerkmale und Flugeigenschaften, um die einzigartigen Herausforderungen von Spezialmissionen zu bewältigen. Dank ihrer einzigartigen Qualität, Vielseitigkeit und niedrigen Betriebskosten eignen sich die Lösungen von Textron Aviation perfekt für Sanitätsflugzeuge, Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsdienste (ISR), Versorgungstransporte, Luftvermessungen, Fluginspektionen, Schulungen und zahlreiche weitere Spezialeinsätze.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation, ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Know-how für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um für unsere Kunden das beste Flugerlebnis zu entwickeln und bereitzustellen. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com specialmissions.txtav.com defense.txtav.com scorpion.txtav.com.

Über Textron

Textron ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein weltweites Netzwerk aus Luftfahrt-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit bekannt für seine erfolgreichen Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat und Textron Systems. Weitere Informationen unter www.textron.com.

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsätze prognostizieren oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Sachverhalte beschreiben. Diese Aussagen gelten nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie veröffentlicht werden, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

