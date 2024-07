Die Eli Lilly and Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung an der Wall Street, während der Gesamtmarkt unter Druck geriet. Der Pharmariese erhielt eine wegweisende Genehmigung für sein Medikament Tirzepatid in China, was als direkter Konter auf den jüngsten Forschungserfolg des Konkurrenten Roche im Bereich Adipositas-Behandlung gesehen wird. Diese Nachricht katapultierte den Aktienkurs um 2,8 Prozent auf 872,87 USD, wobei das Tageshoch bei 880,00 USD lag.

Finanzielle Aussichten und Analysten-Einschätzungen

Trotz des aktuellen Kurssprungs liegt die Aktie noch 9,64 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 966,00 USD. Analysten prognostizieren eine Dividende von 5,29 USD je Aktie für das laufende Jahr und sehen ein mittleres Kursziel bei 853,00 USD. Im letzten Quartal übertraf Eli Lilly die Erwartungen mit einem Gewinn pro Aktie von 2,49 USD und einem Umsatzwachstum von 25,98 Prozent auf 8,77 Milliarden USD. Die Experten erwarten für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 13,69 USD je Aktie, was die positive Stimmung um das Unternehmen weiter unterstreicht.

