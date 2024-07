Die Scout24-Aktie verzeichnete am Handelstag einen bemerkenswerten Aufschwung und kletterte um 1,2 Prozent auf 73,20 Euro. Dieses Wachstum bringt das Wertpapier näher an sein 52-Wochen-Hoch von 73,55 Euro heran, welches am 18. Juli 2024 erreicht wurde. Im Vergleich zum Jahrestief von 55,20 Euro im November 2023 zeigt sich eine deutliche Erholung, mit einem aktuellen Kursstand rund 32 Prozent über diesem Tiefpunkt.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 1,27 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 78,73 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn von 2,84 Euro je Aktie erwartet, was das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens unterstreicht.

