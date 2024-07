Die Nordex-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs zeitweise um 4,1 Prozent auf 13,38 Euro. Dieser Anstieg ist besonders beachtenswert, da das Unternehmen kürzlich einen Quartalsverlust bekannt gab. Trotz eines Verlusts von 0,06 Euro je Aktie im ersten Quartal 2024 zeigten sich Investoren optimistisch. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 29,34 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro, was das Vertrauen der Anleger stärkte.

Analysten sehen Potenzial

Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,059 Euro je Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18,43 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Obwohl die Aktie noch unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 15,77 Euro notiert, hat sie sich deutlich von ihrem Jahrestief bei 8,62 Euro erholt. Die positive Marktreaktion deutet darauf hin, dass Investoren langfristige Wachstumschancen im Windenergie-Sektor sehen.

