Die Unilever-Aktie zeigte sich am Donnerstag im Londoner Börsenhandel relativ stabil. Trotz leichter Schwankungen im Tagesverlauf konnte sich das Papier in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs halten. Um die Mittagszeit notierte die Aktie bei 45,17 GBP, was nur einen geringen Abstand zum Jahreshöchststand von 45,35 GBP darstellt. Diese Entwicklung unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Konsumgüterriesen in einem volatilen Marktumfeld.

Analysten prognostizieren positiven Ausblick

Experten sehen weiteres Potenzial für die Unilever-Aktie. Für das laufende Jahr wird eine Dividendenerhöhung auf 1,78 EUR je Aktie erwartet, was das Vertrauen der Anleger stärken könnte. Zudem gehen Analysten von einem Gewinn je Aktie von 2,75 EUR für 2024 aus. Diese optimistischen Prognosen könnten dazu beitragen, dass [...]

