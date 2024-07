Aktien Wochenrückblick - sah Ende letzter Woche noch nach einem Angriff auf neue DAX-Rekorde aus. Dass es dann anders kam, wer wusste es? Egal zuerst konsolidierte der Markt leicht, dann ging es deutlicher runter, als die EZB Zinssenkungen nicht konkret ankündigte. Und man sich Gedanken machte, welche Wirkung ein immer wahrscheinlicher werdender Wahlsieg Trumps für die europäische Wirtschaft haben könnte. In seiner ersten Amtszeit setzte Donald Trump auf Protektionismus, Sonderzölle und weitreichende Forderungen, um "America great again" zu machen. Oft zulasten der nicht-US-Konkurrenz in Europa ...

