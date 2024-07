Ein führendes Bergbauunternehmen hat nach verheerenden Waldbränden in der Region Labrador West eine beträchtliche Spende geleistet. Insgesamt wurden 200.000 kanadische Dollar bereitgestellt, wovon 125.000 Dollar an das Kanadische Rote Kreuz für Soforthilfe und weitere 75.000 Dollar an lokale Organisationen für Wiederaufbaumaßnahmen gehen. Die Spende soll dringende Bedürfnisse wie Nahrung, Unterkunft und wichtige Versorgungsgüter für die von den Bränden betroffenen Menschen decken. Die Waldbrände führten zur Evakuierung von Labrador City, einschließlich tausender Mitarbeiter des Unternehmens.

Gemeinschaftliche Unterstützung in Krisenzeiten

Die Stadtbürgermeisterin äußerte sich dankbar über die großzügige Spende und betonte die Stärke der Gemeinschaft in schwierigen Zeiten. Das Unternehmen, seit 70 Jahren [...]

Hier weiterlesen