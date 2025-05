London (ots/PRNewswire) -Der Bericht "State of AI Talent Report 2025" von Zeki Data enthüllt 10 Prognosen zu Marktveränderungen auf Grundlage der 800.000 besten Talente im Bereich KIZeki Data, das in Großbritannien ansässige Datenintelligenzunternehmen, hat heute den jährlichen Bericht "State of AI Talent Report 2025" veröffentlicht. Der vollständige Bericht (https://zekidata.com/report/the-state-of-ai-talent-2025/) kann kostenlos (https://zekidata.com/report/the-state-of-ai-talent-2025/) heruntergeladen werden.Zeki prognostiziert eine dramatische Verschiebung der weltweiten Ströme von Spitzenkräften im Bereich KI, die dazu beitragen wird, das Ungleichgewicht bei der globalen KI-Innovation zu beseitigen. Die Daten sind eindeutig (https://zekidata.com/report/the-state-of-ai-talent-2025/): Die Dominanz der USA im Bereich der KI schwindet rapide, da die besten Köpfe der Branche beschließen, ihre Fähigkeiten anderweitig einzusetzen. Kurzfristig werden andere Länder die Talente anziehen, deren Verlust sie schon lange bedauern - längerfristig könnten die Folgen für die USA schwerwiegend sein.Die Anwerbung von Top-KI-Talenten ist ein Nullsummenspiel - die Länder konkurrieren um einen begrenzten Pool von Personen, die nachweislich einen unverhältnismäßig positiven Einfluss auf die Innovation der Unternehmen und Nationen haben, denen sie beitreten. Zeki ist der Ansicht, dass es für kleinere Unternehmen viele Möglichkeiten gibt, junge, aufstrebende Talente anzuziehen, da große Unternehmen bei ihren Rekrutierungsbemühungen KI einsetzen, was zu einem homogenisierten Talentpool führen wird.Der vollständige Bericht (https://zekidata.com/report/the-state-of-ai-talent-2025/) enthält umfangreiche Datenvisualisierungen und Zekis 10 Top-KI-Talentprognosen:1. Die USA werden im Jahr 2025 nicht mehr das bevorzugte Ziel von Top-KI-Talenten sein.2. Indien wird im Jahr 2025 nicht mehr Anbieter, sondern Nachfrager von Top-KI-Talenten sein.3. Große KI-Akteure in Europa und den Golfstaaten werden ihre Anstrengungen verdoppeln, um ihr Angebot an Top-KI-Talenten zu halten.4. Die Talentkonzentration bei Google wird die Grundlage für die Dominanz der LLM bilden.5. London wird das neue Epizentrum für verantwortungsvolle Technologie sein.6. Big Pharma wird auf Nummer sicher gehen und die risikoreiche und lohnende Entdeckung von KI-Medikamenten auslagern.7. Nvidias Talentmagnetismus wird seine Innovationsführerschaft verstärken.8. Die Überschneidung von Quanten und KI wird zunehmen, allerdings zum Nachteil der reinen Quantenunternehmen.9. KI-Unternehmen werden ihre Suche nach Talenten auf Kosten der medizinischen Forschung ausweiten.10. Der Verteidigungssektor wird sich dem Trend widersetzen.Information zu Zeki DataZeki identifiziert und verfolgt die besten KI-Talente der Welt, Personen, die nachweislich die Grenzen der KI-Wissenschaft und -Technik erfolgreich erprobt haben. Wir generieren "Frontier-Alpha-Signale", die das Innovationspotenzial von Einzelpersonen sowie der Unternehmen und Länder, in denen sie arbeiten, verfolgen und antizipieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.zekidata.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2676883/Zeki_Data_Talent_Building_LLMs.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2676884/Zeki_Data_Net_Flows_Top_AI_Talent.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2676885/Zeki_Data_Defence_Visuals.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2463194/5295108/Zeki_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/usa-losen-weltweit-groWe-abwanderung-von-spitzenkraften-im-bereich-ki-aus-302444047.htmlPressekontakt:Lara Kline,media@zekidata.com oder +1 202-905-8370Original-Content von: Zeki Data, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179215/6024050