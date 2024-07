China erweist sich als Vorreiter in der Nutzung generativer KI, was potenziell weitreichende Auswirkungen auf den globalen Technologiemarkt haben könnte. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter IT-Entscheidungsträgern zeigt, dass 83 Prozent der chinesischen Unternehmen bereits generative KI einsetzen, während in den USA nur 65 Prozent diese Technologie nutzen. Dieser Vorsprung Chinas könnte sich auf die Marktposition von Technologiegiganten wie Nvidia auswirken, die als führende Anbieter von KI-Chips gelten.

Herausforderungen für Nvidias Marktposition

Trotz Chinas Führungsrolle in der KI-Nutzung sieht sich das Land mit Hindernissen konfrontiert, insbesondere durch US-Exportbeschränkungen für hochleistungsfähige Chips. Diese Maßnahmen beeinträchtigen die Entwicklung fortschrittlicher KI-Modelle in China und könnten Nvidias Marktstellung beeinflussen. Chinesische Unternehmen suchen nun nach Alternativen, um die fehlende Rechenleistung zu kompensieren. Diese Situation könnte zu einer Neuausrichtung des globalen KI-Chip-Marktes führen und Nvidias dominante Position herausfordern.

Nvidia Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...