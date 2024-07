Die Deutsche Bank-Aktie verzeichnete am Handelstag einen deutlichen Rückgang. Im XETRA-Handel fiel das Wertpapier um 1,9 Prozent auf 15,01 Euro. Dieser Abwärtstrend setzte sich fort, nachdem die Aktie bereits in den vorherigen Handelsstunden Verluste hinnehmen musste. Das Handelsvolumen belief sich auf über 3,4 Millionen Aktien, was das rege Interesse der Anleger widerspiegelt. Trotz des aktuellen Kursrückgangs notiert die Aktie immer noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 9,44 Euro, das im Oktober 2023 erreicht wurde.

Positive Aussichten trotz Kursschwäche

Ungeachtet der momentanen Kursschwäche bleiben die Aussichten für die Deutsche Bank-Aktie positiv. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 2,26 Euro je Aktie. Zudem wird eine Erhöhung der Dividende auf 0,666 Euro erwartet, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 17,11 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Diese optimistischen Prognosen basieren auf den soliden Quartalszahlen, die das Unternehmen kürzlich vorgelegt hat, mit einem Anstieg des Gewinns pro Aktie und einem deutlichen Umsatzwachstum.

