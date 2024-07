Die DHL Group-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen spürbaren Rückgang an der Börse. Im XETRA-Handel rutschte der Kurs um 1,0 Prozent auf 39,96 Euro ab. Trotz dieses Rückschlags bleibt die langfristige Perspektive des Logistikriesen positiv. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 43,49 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Zudem erwarten Experten für das laufende Jahr eine leichte Erhöhung der Dividende auf 1,87 Euro pro Aktie.

Finanzielle Entwicklung im Fokus

Die jüngsten Quartalszahlen der DHL Group zeigen gemischte Signale. Der Gewinn pro Aktie sank im Vergleich zum Vorjahr von 0,76 auf 0,63 Euro. Gleichzeitig verzeichnete das Unternehmen einen leichten Umsatzrückgang von 3,19 Prozent auf 20,25 Milliarden Euro. Dennoch bleibt der Ausblick für das Gesamtjahr 2024 optimistisch, mit einer prognostizierten Gewinnerwartung von 3,00 Euro je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 werden mit Spannung für den 1. August erwartet.

