ESG-Investments gewinnen stetig an Bedeutung. Dabei müssen Anleger nicht auf Rendite verzichten. Wir haben für Sie entsprechende ETFs und Aktienfonds selektiert. Die meisten Menschen investieren weiterhin nicht in ETFs oder aktive Aktienfonds. Im vergangenen Jahr (2023) waren es etwa 12,32 Millionen Anleger, sodass ihr Bevölkerungsanteil in Deutschland bei etwa 14,54 Prozent liegt. Langfristig ist die Tendenz jedoch steigend. Immer mehr Menschen ist es allerdings wichtig, nicht nur eine gute Rendite zu erzielen, sondern auch nachhaltig anzulegen. Rüstungs-, Erdöl-, Tabak-, Atom- und fossile Energien oder Glücksspielanbieter kommen für sie und die Mehrheit der Investoren deshalb nicht mehr …