Die Aktie von Abercrombie & Fitch erreichte kürzlich einen Wert von 158,51 Euro, was einem Anstieg von 0,97% entspricht. Trotz eines leichten Rückgangs im vergangenen Monat zeigt sich das Unternehmen in einer starken Position. Analysten erwarten für den kommenden Quartalsbericht einen Gewinn von 2,08 Euro pro Aktie, was einem Wachstum von 89,09% im Jahresvergleich entsprechen würde. Der Umsatz wird voraussichtlich um 15,05% auf 1,08 Milliarden Euro steigen.

Positive Prognosen für das Gesamtjahr

Für das Gesamtjahr rechnen Experten mit einem Gewinn von 9,25 Euro pro Aktie und einem Umsatz von 4,73 Milliarden Euro. Dies würde einem Anstieg von 47,29% beim Gewinn und 10,38% beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr entsprechen. Die positiven Schätzungen und die aktuelle Bewertung der Aktie [...]

