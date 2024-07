Die Adidas-Aktie verzeichnete am Handelstag Schwankungen, wobei der Kurs zeitweise auf 229,30 EUR sank. Trotz des aktuellen Rückgangs liegt die Aktie immer noch deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 154,64 EUR. Die jüngsten Turbulenzen stehen im Zusammenhang mit einer umstrittenen Werbekampagne für den Retro-Schuh SL 72, die an die Olympischen Spiele 1972 in München erinnern sollte. Die Wahl des Models Bella Hadid, das für pro-palästinensische Äußerungen bekannt ist, sorgte für Kritik seitens der israelischen Regierung.

Reaktion des Unternehmens und Marktausblick

Adidas reagierte prompt mit einer Entschuldigung und kündigte eine Überarbeitung der Kampagne an. Trotz der Kontroverse bleiben Analysten optimistisch: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 221,00 EUR, während für das laufende Jahr eine Dividende von 1,28 EUR je Aktie erwartet wird. Die Geschäftsergebnisse des letzten Quartals zeigten eine positive Entwicklung mit einem EPS von 0,95 EUR und einem Umsatzwachstum von 3,49 Prozent. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 3,57 EUR je Aktie.

