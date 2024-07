An Bord der Raumsonde Parker Solar Probe der Nasa könnte man in nur 49 Sekunden von London nach Los Angeles fliegen. Die Sonde ist schon jetzt das schnellste jemals von Menschen gebaute Objekt - und wird noch schneller werden. Im August 2018 war die Parker Solar Probe aufgebrochen, um insbesondere die Sonne näher zu erkunden. Die Nasa-Raumsonde kam der Sonne seitdem so nah wie kein anderes von Menschenhand geschaffenes Objekt -Â und bricht regelmäßig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...