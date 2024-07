Die Coinbase-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Anstieg von 3,7 Prozent auf 241,96 USD im NASDAQ-Handel, ungeachtet der wachsenden Besorgnis über eine mögliche Untersuchung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Diese Entwicklung überraschte viele Marktteilnehmer, da Gerüchte über potenzielle Bilanzierungsprobleme in der Krypto-Branche kursierten. Trotz der Unsicherheit scheint das Vertrauen der Investoren in die führende Kryptowährungsbörse ungebrochen zu sein, was sich in dem robusten Handelsvolumen von 320.704 Aktien widerspiegelte.

Langfristige Perspektiven bleiben positiv

Experten sehen die langfristigen Aussichten für Coinbase weiterhin optimistisch. Mit einem aktuellen Kurs, der 247,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief liegt, zeigt die Aktie ein beachtliches Wachstumspotenzial. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 7,15 USD je Aktie, was die positive Einschätzung der Geschäftsentwicklung unterstreicht. Die nächsten Quartalszahlen, die für den 1. August erwartet werden, könnten weitere Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens liefern und die Marktposition von Coinbase im volatilen Kryptowährungssektor bestätigen.

