3 Tage vor der ETF-Einführung: Ist Ethereum jetzt die richtige Wahl?

Die guten Nachrichten häufen sich am Kryptomarkt. Seit der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump das Attentat, bei dem er angeschossen wurde, überlebt hat, steigen die Kurse der meisten Kryptowährungen ununterbrochen. Bitcoin hat zwischenzeitlich sogar schon die 67.000 Dollar Marke zurückerobert und Ethereum könnte nun für die nächste große Rallye am Markt sorgen. Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat vor Wochen grünes Licht für Spot Ethereum ETFs gegeben und diese werden am Dienstag an den Start gehen. Die Prognosen rund um die zweitgrößte Kryptowährung ETH könnten seitdem kaum bullisher sein.

Handelsstart am Dienstag

Mehrmals haben Analysten nun schon ihre Tipps abgegeben, wann die Spot Ethereum ETFs in den USA auf den Markt kommen könnten. Immer wieder wurde der Handelsstart verschoben. Nun ist man sich aber einig darüber, dass es am kommenden Dienstag losgehen kann. Die Krypto-Community fiebert dem Launch gespannt entgegen und schon nach den ersten Tagen dürfte klar sein, wo die Reise hingeht.

Anleger bereiten sich auf die Markteinführung vor und positionieren sich entsprechend, indem sie ihre ETH-Bestände erhöhen. In den letzten Wochen wurden Ether im Wert von hunderten Millionen Dollar von den Kryptobörsen abgezogen. Das ganz große Geld könnte nun aber erst durch die ETFs in Richtung Ethereum gespült werden.

Ähnliche Entwicklung wie bei Bitcoin erwartet

Der Bitcoin-Kurs ist schon in den 3 Monaten vor der Einführung der Spot Bitcoin ETFs in den USA ordentlich gestiegen. Diese Rallye im Vorfeld ist bei Ethereum ausgeblieben. Dafür wird erwartet, dass es nach dem Handelsstart der börsengehandelten Fonds zu ähnlichen Entwicklungen kommt wie bei Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs hat in den ersten 2 Monaten nach den ETFs um 58 % zugelegt. Sollte das auch bei Ethereum passieren, würde ETH bei etwa 5.500 Dollar notieren und damit ein neues Allzeithoch erreichen.

(ETH Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen - Quelle: Coinmarketcap)

Ein Kursziel von 5.000 - 5.500 Dollar wird von zahlreichen Analysten genannt. Dabei handelt es sich aber eher um die kurzfristigen Prognosen. Langfristig erwarten viele Experten einen ETH-Kurs von 10.000 Dollar. Sollte es dazu kommen, dürften wohl auch viele Token, die auf Ethereum basieren, davon profitieren. Neben PEPE, dem aktuell gehyptesten Meme Coin auf Ethereum könnte aber auch dessen Nachfolger Pepe Unchained ($PEPU) zu den großen Gewinnern gehören.

Pepe Unchained steigt auf 4,5 Millionen Dollar

Die Euphorie rund um Ethereum dürfte sich auch schnell wieder auf die Meme Coins PEPE, FLOKI und viele weitere ausbreiten, wie das schon das ganze Jahr über zu beobachten ist. Aktuell macht sich mit Pepe Unchained ($PEPU) aber ein neuer Meme Coin bemerkbar, der PEPE schon bald die Show stehlen könnte. Das liegt daran, dass Pepe Unchained mit seiner eigenen Blockchain kommt, die eine Layer 2 für Ethereum darstellt und Transaktionen günstiger und schneller als Ethereum ermöglicht. Das Konzept eines Pepe Coins, der mit eigener Blockchain kommt, begeistert Investoren offenbar. Obwohl $PEPU noch in der Vorverkaufsphase steckt, haben Anleger bereits Token im Wert von über 4,5 Millionen Dollar gekauft.

($PEPU Initial Coin Offering - Quelle: Pepe Unchained Website)

Coins, die schon im ICO sehr gefragt sind, können ihren Wert nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches steigern und eine solche Entwicklung erwarten Analysten auch von $PEPU nach dem Launch der eigenen Blockchain. Pepe Unchained ist einer der wenigen Meme Coins, der mit einer eigenen Blockchain ausgestattet ist und dass sich das auch für Anleger lohnen kann, hat schon das Beispiel von Dogecoin eindrucksvoll demonstriert, der bis heute der größte Meme Coin nach Marktkapitalisierung ist.

