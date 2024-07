Washington (ots/PRNewswire) -CGTN America & CCTV UN veröffentlichen "Globale Chancen für die Vertiefung der chinesischen Reform in der neuen Ära".China hat den Abschluss eines seiner wichtigsten politischen Ereignisse - die dritte Plenarsitzung - mit dem Versprechen begangen, die Reformen zu vertiefen und die Modernisierung Chinas voranzutreiben.Auf der diesjährigen Veranstaltung wurden mehrere weitere wichtige Erklärungen abgegeben: die Modernisierung des chinesischen Regierungssystems, die Gewährleistung eines qualitativen Produktivitätssprungs auf der Grundlage der jüngsten wissenschaftlichen und technologischen Revolution und die Schaffung der Grundlagen für eine moderne Gesellschaft bis zur Mitte dieses Jahrhunderts.In einem zum Abschluss der viertägigen Tagung veröffentlichten Kommuniqué wurden auch die Entwicklung des ländlichen Raums und der Städte sowie eine gerechte Einkommensverteilung gefordert.Wie werden sich diese Maßnahmen auf die chinesischen Bürger auswirken? Und was sind die globalen Auswirkungen?Um diese und weitere Fragen zu beantworten, organisiert die China Media Group am 22. Juli in New York City eine Veranstaltung und, die sich mit den Chancen befasst, die eine Vertiefung der Reformen in China mit sich bringt. Analysten und Experten von Think Thanks, führenden Unternehmen und renommierten Hochschulen werden sich mit der dritten Plenarsitzung und ihren wichtigsten Erkenntnissen befassen und darüber diskutieren, wie die chinesische Modernisierung und weitere Reformen der Welt neue Chancen eröffnen.Eine Expertenrunde mit dem ehemaligen Chefökonom von JPMorgan Chase, Anthony Chan, dem Professor der Robert Morris University, Anthony Moretti, und dem ehemaligen Washingtoner Büroleiter der Executive Intelligence Review, William Jones, wird anschließend die Hauptthemen der dritten Plenarsitzung und ihre Auswirkungen auf China und die Welt erläutern.(Dieses Material wird von MediaLinks TV, LLC im Namen von CCTV verbreitet. Weiteres Material ist verfügbar im Department of Justice, Washington, D.C.)Kontakt:Distribution@cgtnamerica.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-america--cctv-un-globale-chancen-fur-die-vertiefung-von-chinas-reformen-in-der-neuen-ara-302202083.htmlOriginal-Content von: MediaLinks TV LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097585/100921634