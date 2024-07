Experten: Krypto-Bären chancenlos - startet der Bitcoin-Bullenmarkt?

Kryptowährungen notieren auch in den letzten 24 Stunden in der Breite ein gutes Stück fester und konsolidieren auf hohem Niveau. Das Comeback von Bitcoin & Co. verlief zuletzt eindrucksvoll. Nun stellt sich natürlich die Frage nach dem weiteren Kursverlauf im Sommer 2024, da eigentlich die Saisonalität nicht für parabolische Rallyes spricht. Doch Experten sehen einen Vorteil - denn die Krypto-Bären seien chancenlos, was wiederum die Wahrscheinlichkeit eines neuen Bullenmarkts deutlich steigert.

Krypto Prognose: Bullisch! Darum springen Kryptos wieder an

Experten wie @Woo_Minkyu analysierten jüngst die aktuellen Entwicklungen im Bitcoin-Markt und kommen zu einer klaren Schlussfolgerung - bullisch für BTC & Krypto. Einer der zentralen Punkte in der hiesigen Argumentation ist der Fakt, dass die Bestände der Bitcoin-ETFs ein Allzeithoch erreicht haben und voraussichtlich weiterhin stetig ansteigen werden. Diese ETFs bieten institutionellen und privaten Anlegern eine zugängliche Möglichkeit, in Bitcoin zu investieren, ohne direkt die Kryptowährung kaufen und verwahren zu müssen. Zuletzt hatten BTC ETFs insgesamt über 900.000 Bitcoins akkumuliert - ein Rekordhoch.

BTC ETF holdings have reached an all-time high and are expected to increase gradually.



Consequently, there is almost no chance for bears to dominate the BTC market for some time. BTC Bitcoin pic.twitter.com/kjJWH8jCgo - ??? (Woominkyu) (@Woo_Minkyu) July 19, 2024

Dieser zunehmende Zufluss in Bitcoin-ETFs ist ein Indikator für das wachsende Vertrauen und Interesse der Investoren an Bitcoin. Ein bedeutender Anstieg der ETF-Bestände signalisiert, dass mehr Kapital in den Bitcoin-Markt fließt, was die Liquidität und Stabilität erhöht. Zugleich dürfte der aktuelle Bullenmarkt gerade von den institutionellen Akteuren angetrieben sein, während Retail-Anleger noch eher verhalten agieren.

Der Analyst betont in seinem Beitrag auf X also, dass aufgrund dieser Entwicklungen die Wahrscheinlichkeit, dass Bären in naher Zukunft die Kontrolle über den Bitcoin-Markt übernehmen, sehr gering ist. Die kontinuierlichen Zuflüsse in Bitcoin-ETFs schaffen einen stabilen Nachfragefluss, der es den Bären erschwert, den Markt zu dominieren.

Knappes Angebot, steigende Nachfrage - das Fazit ist klar bullisch!

Krypto-Tipp: Meme Games geht viral - was steckt hinter MGMES?

Wenn dann der Markt bullisch tendiert, steigt die Risikobereitschaft der Anleger, was wiederum neuen Coins besonders zugutekommt.

Der neu eingeführte Meme-Coin Meme Games ($MGMES) hat innerhalb weniger Tage nach dem Start des Presales bereits über 200.000 US-Dollar erzielt und zeigt damit Marktresonanz. Meme-Coins erleben derzeit ein Comeback, Meme Games könnte das nächste große Projekt sein. Inspiriert von den Olympischen Spielen, bietet Meme Games einen virtuellen Wettbewerb zwischen den bekanntesten Meme-Coins wie Doge the OG, Pepe the Versatile, Wif the Trendsetter, Brett the Conqueror und Turbo the Speedster. Unterstützer dieser Charaktere können $MGMES als Belohnung erhalten.

Zum Meme Games Presale

Um an den Wettbewerben teilzunehmen, müssen Investoren $MGMES-Token erwerben. Im Anschluss fällt die Wahl auf einen Meme-Charakter. Jede Figur, die an den Spielen teilnimmt, hat gleiche Chancen zu gewinnen, was für Fairness und Spannung sorgt. Sieger erhalten einen Bonus von 25 Prozent auf ihre Investition, wodurch ihre Token-Bestände aufgestockt werden.

Zusätzlich zu den Wettbewerben bietet Meme Games auch attraktive Staking-Möglichkeiten. Investoren können ihre Token staken und dadurch zusätzliche Belohnungen erhalten. Das Staking-Programm ermöglicht es den Teilnehmern, ihre Token-Bestände zu erhöhen, während sie auf die Ergebnisse der Wettbewerbe warten. Aktuell liegt die Staking-Rendite bei MGMES bei 1373 Prozent APY.

Die Website von Meme Games ermöglicht den Kauf von Tokens mit ETH, USDT, BNB sowie Kredit- und Debitkarten. Die frühzeitige Teilnahme am Presale und am Staking-Programm wirkt für Anleger spannend, da sich der Preis für MGMES Token bereits in fünf Tagen das nächste Mal verteuert. Wer früh einsteigt, kann also Buchgewinne aufbauen. Die Verbindung von olympischem Geist und Meme-Coins macht Meme Games zu einem spannenden Projekt. Mit dem Startschuss für die Olympischen Spiele in Paris könnte auch die Dynamik für Meme Games weiter zunehmen.

Zum Meme Games Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.