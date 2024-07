© Foto: stadtratte - picture alliance / Shotshop



Der Russell 2000 Index ist in den vergangenen Tagen kräftig gestiegen. Doch diese zwei ETFs entwickeln sich noch besser. In den letzten Jahren konzentrierte sich die Investmentwelt vor allem auf extrem große Unternehmen wie Apple, Microsoft oder Nvidia. Sie allein besitzen heute zusammen eine Marktkapitalisierung von 9,7 Billionen US-Dollar (18.07.2024). Doch sie spiegelt nicht den tatsächlichen, sondern nur den durch die Marktteilnehmer angenommenen Wert der Unternehmen wider. Deshalb kommt es an den Börsen immer wieder zu starken Übertreibungs- und Untertreibungsphasen, die George Soros als Boom-Bust-Cycle bezeichnet. Marktumschichtungen In den vergangenen Tagen begannen Großinvestoren …