Bargeld ist für viele Menschen in Deutschland ein schützenswertes Gut. Ein Stück Freiheit und Unabhängigkeit, wenn man so will. Doch wenn es an der Supermarktkasse heißt: "Moment, ich hab's passend", ist es mit der Liebe zu Münzen und Scheinen meist schnell vorbei. Ein Fintech-Unternehmen bietet seinen Kunden deshalb weltweit modernste Bezahlmöglichkeiten - und trifft damit einen Nerv.Kaum jemand in Deutschland geht ohne Bargeld aus dem Haus, weil der Bäcker oder das Bistro um die Ecke vielleicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...