Der DAX hat seine Talfahrt in den vergangenen Tagen fortgesetzt. Am Freitag fiel der deutsche Leitindex schloss um ein Prozent auf 18.171 Punkte. Der Wochenverlust summierte sich damit auf insgesamt rund drei Prozent. In der neuen Handelswoche dürfte mangels fehlender Impulse die Berichtssaison die Entwicklung maßgeblich beeinflussen.Während beim DAX vorerst die 18.500-Punkte-Marke den Weg nach oben zu blockiert, gilt es vielmehr, einen Rücksetzer unter die 18.000-Punkte-Marke zu vermeiden. Diese ...

