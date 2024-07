* Bullish für Gold - Vorsicht bei Technologiewerten* US-Börse extrem heiß gelaufen

Liebe Leser,



während sich die Börsenberichterstattung und mit ihr die meisten Anleger auf Nvidia und einige andere Schwergewichte des Technologiesektors konzentrieren, ist der Goldpreis weitgehend unbeachtet auf ein Rekordhoch gestiegen. In Euro gerechnet hat er seit Anfang des Jahres um 19% zugelegt, während es der Lieblingsindex der Deutschen, der DAX, nur auf knapp 8% bringt.



Obwohl Gold als Anlageklasse nicht nur seit Anfang des Jahres, sondern auch in den vergangenen 5 und sogar 20 Jahren erheblich besser abgeschnitten hat als der DAX, läuft das Anlegerinteresse an Gold sich gerade erst warm. Im weiteren Verlauf der Goldhausse wird sich dieser Trend mit Sicherheit verstärken.

