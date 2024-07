© Foto: Jingming Pan - unsplash



Die letzte Woche stand ganz unter dem Motto "Wie gewonnen, so zerronnen.". Gold jagte auf ein neues Rekordhoch, konnte dieses Preisniveau jedoch nicht halten und kippte nach unten. Das wirft Fragen auf.Neue Rekorde, alte Sorgen In der zurückliegenden Handelswoche brach der Goldpreis über das bisherige Hoch bei 2.450 US-Dollar aus und nahm kurzzeitig die 2.500 US-Dollar ins Visier. Im Bereich von 2.484 US-Dollar geriet der Ausbruch allerdings ins Wanken. Gold drehte nach unten ab und verzeichnete in der zweiten Wochenhälfte kräftige Verluste. Das bringt altbekannte Sorgen zurück. Seit der fulminanten Frühjahrsrallye wartet der Goldpreis auf eine kräftige Korrektur. Bislang vollzog sich die …