DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Unternehmen mit gesunden Finanzen: Nvidia, Deckers Outdoor, Adcore

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/21.07.2024/10:00) - Börsennotierte Unternehmen veröffentlichen in der Regel quartalsweise zwei wichtige Tabellen: Die Gewinn-und-Verlustrechnung (GuV), die zeigt, wie erfolgreich sie sind, und die Bilanz, die zeigt, wie es um die Finanzen steht. Anleger sehen vor allem auf die Kennziffern aus der Gewinn- und Verlustrechnung. Dabei lassen sich auch aus der Bilanz weitreichende Erkenntnisse über die Bewertung eines Unternehmens ziehen. Die Bilanz gibt zum Beispiel Aufschluss über die Verschuldung, den Verschuldungsgrad, das Eigenkapital, die Eigenkapitalquote, die Zahlungsfähigkeit (Solvenz) und die Liquidität eines Unternehmens. So gilt eine geringe Verschuldung als Zeichen finanzieller Stabilität, weil solche Unternehmen in der Lage sind, ungünstige Konjunkturzyklen zu überstehen, unabhängig vom allgemeinen makroökonomischen Umfeld.

Nvidia: Überragende Finanzstärke

In einem kürzlich auf der Website der Nasdaq erschienen Beitrag hebt Pathikrit Bose vom Investmentportal Barchart die finanzielle Stärke von Nvidia (ISIN: US67066G1040) hervor. Er verweist dabei auf den sogenannten Altman Z-Score. Diese Kennziffer spiegelt die Wahrscheinlichkeit wider, ob ein Unternehmen innerhalb der nächsten zwei Jahre Insolvenz anmeldet. Der Altman Z-Score kombiniert fünf wichtige Finanzkennzahlen zu einem einzigen Wert, der Aufschluss über die Liquidität, Zahlungsfähigkeit, Rentabilität, Kapitalstruktur und Effizienz eines Unternehmens gibt. Unternehmen mit einem Z-Score unter 1,8 sind stark insolvenzgefährdet, während Unternehmen mit einem Score von über 3 als finanziell stabil gelten. Nvidia, so Bose, würde über einen Altman Z-Score von 61,4 verfügen. Das sei einer der besten Werte im gesamten US-Aktienuniversum. Er verweist dabei auf eine entsprechende Studie von Goldman Sachs.

Deckers Outdoor: Positives Analystenrating

Ein Unternehmen aus der Konsumgüterbranche, das ebenfalls über einen sehr guten Altman Z-Score von 19,3 und damit über eine hohe Finanzkraft verfügt, ist Deckers Outdoor (ISIN: US2435371073). Das spiegelt sich auch in den Bewertungen der Analysten wider. Auf Basis von 17 Einschätzungen für die Aktie lautet die Konsensbeurteilung auf "Strong Buy" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 1.065 US-Dollar (Quelle: nasdaq.com, Stand: 04. Juli 2027). Deckers Outdoor ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf das Design, die Herstellung und den Vertrieb von Schuhen und Bekleidung für Sport, Outdoor und Freizeit spezialisiert hat. Die Produkte werden unter den Marken UGG, HOKA, Teva, Sanuk und Koolaburra vertrieben. Im vierten Geschäftsquartal, das am 31. März 2024 endete, steigerte das Unternehmen den Umsatz um 21,2 Prozent auf 960 Millionen US-Dollar, wobei rund zwei Drittel der Erlöse auf den US-Markt entfielen. Die Bruttomarge legte im Vergleich zu Vorjahresperiode von 50,0 Prozent auf 56,2 Prozent zu. Die Barmittel und Barmitteläquivalente (Cash and cash equivalents) erhöhten sich von 982 auf 1.502 Millionen US-Dollar. Zudem weist Deckers Outdoor in seinem Quartalsbericht darauf hin, dass das Unternehmen keine ausstehenden Kreditverbindlichkeiten habe.

Adcore: Small Cap mit Top-Bilanz

In der Kategorie der Small Caps verfügt Adcore (ISIN: CA00654B1040) über sehr gute Bilanzkennziffern. Zum 31. März 2024 belief sich der Liquiditätsgrad (= Umlaufvermögen / kurzfristigen Verbindlichkeiten) auf 2,4. Das verdeutlicht die Fähigkeit des Unternehmens, alle kurzfristigen Verpflichtungen erfüllen und zukünftige Geschäfte finanzieren zu können. "Da wir so gut wie keine Schulden haben und über eine sehr gesunde Cash-Position verfügen, können wir flexibel mit unseren Barmitteln umgehen. Wir werden diese weiterhin klug einsetzen, um einen langfristigen Shareholder Value zu schaffen", sagt CEO Omri Brill. Adcore ist ein führender Anbieter von KI-gestützten und Cloud-basierten Apps und Services zur Optimierung des digitalen Werbe- und Marketingmanagements mit Hauptsitz in Tel Aviv, Israel und Außenstellen in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China. Im ersten Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen Bruttogewinn 3,1 Millionen CAD. Das sind 13 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode. Zudem verbesserte sich die Bruttomarge deutlich von 40 auf 45 Prozent. Omri Brill: "Wir freuen uns, über eine starke Leistung im ersten Quartal 2024 berichten zu können, in dem unser Fokus auf operative Effizienz und strategisches Wachstum eindeutig Früchte getragen hat."

Adcore Land: Kanada / Israel ISIN: CA00654B1040

