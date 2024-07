© Foto: Dr. Rainer Zitelmann



Der Bestsellerautor Dr. Rainer Zitelmann begab sich auf eine monatelange Suche nach wirtschaftlicher Freiheit. Die Ergebnisse fasste er in seinem neuen Buch "Weltreise eines Kapitalisten" zusammen.wallstreetONLINE: Herr Dr. Zitelmann, Sie sind innerhalb von 20 Monaten in 30 Ländern gewesen, um den Stand der wirtschaftlichen Freiheit zu untersuchen. Was war das Ziel dieser Reise? Dr. Zitelmann: Ich hatte den Eindruck, Marktwirtschaft, Unternehmertum und Kapitalismus haben es heute schwer auf der Welt, nicht nur in Deutschland. Ich wollte sehen, wie es in anderen Ländern darum bestellt ist. Dazu habe ich nicht nur 30 Länder bereist, sondern vorher Meinungsumfragen in allen Ländern durchführen …