Wochenausblick - Unternehmen dominieren die Nachrichten: Jetzt wird es wirklich spannend

Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. In der kommenden Woche erreichen wir die Spitze der Berichtssaison mit einer hohen Anzahl an unternehmen, wie SAP, Alphabet, Amazon, usw. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Die kommende Börsenwoche startet am Montag mit spannenden Unternehmenszahlen aus Europa. Der weltweit drittgrößte Softwarekonzern SAP veröffentlicht den Bericht für das abgelaufene Quartal. Darüber hinaus wird auch die irische Billigfluggesellschaft Ryanair die Ergebnisse bekannt geben. Aus den USA wird es mit Verizon Communications und den zwei technologischen Riesen Cadence Design Systems und NXP Semiconductors sehr interessant.





















Dienstag:



An den faszinierenden Wochenstart knüpft der Dienstag nahtlos an. Der Blick richtet sich insbesondere auf den USA, denn die Ergebnisse der Google-Mutter Alphabet stehen aus. Außerdem sollte man nicht die neuen Nachrichten vom Autohersteller Tesla verpassen. Insgesamt gibt es 13 Firmen mit mehr als 100 Milliarden Marktkapitalisierung, die Zahlen veröffentlichen. Unter anderem kann man der Getränkehersteller Coca-Cola, der Finanzdienstleister Visa und der Tabakproduzent Philip Morris herausstellen. Außerdem könnte die Veröffentlichung der Bücher von Moody's, Spotify oder Capital One bedeutsam sein. Letztlich sollte aber der französische Luxuskonzern LMVH (Moet Hennessy Louis Vuitton) nicht vergessen werden.















Mittwoch:



Auch zur Wochenmitte stehen für die Börsianer spannende Quartalszahlen an. Zum einen erreichen uns auf der anderen Seite des Teiches die Berichte vom Technologieunternehmen ServiceNow, Qualcomm und IBM. In Europa sind die News am Mittwoch besonders stark verteilt. Aus Spanien werden die Stromerzeuger Iberdrola und Banco Santander wichtig sein, während in Frankreich und in Italien jeweils BNP Paribas und Unicredit die Nachrichten dominieren. Aus deutscher Perspektive sind diese drei Dax®-Konzerne relevant: Porsche, Deutsche Börse und Deutsche Bank.











Donnerstag:



Auch am Donnerstag können Anlegerinnen und Anleger wieder einen Blick in die Bücher einiger namhafter Unternehmen werfen. Unter anderem geben der Onlineversandhändler Amazon und der Bio-Pharma-Konzern Abbvie die Quartalszahlen bekannt. Darüber hinaus kommen die französischsprechenden Firmen im Vordergrund: Nestlé, Hermès, Roche, Totalenergies, Dior, Sanofi und EssilorLuxottica. Aus der Automobilindustrie erreichen uns die Ergebnisse des deutschen Audis und des europäischen Konzerns Stellantis.











Freitag:



Am Freitag kühlen sich die Nachrichten auf der US-amerikanischen Unternehmensseite kräftig ab. Pharma-Experte Bristol-Myers Squibb, Colgate-Palmolive und 3M Company werden für die nordamerikanischen Firmennachrichten zuständig sein. In Deutschland wird es weiterhin spannend mit den Zahlen von Mercedes-Benz und BASF sein. Außerdem können wir der französische technischer Gase Hersteller Air Liquide nicht vergessen.











Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







